В Волгограде решат судьбу судьи, ведущего процесс Ивана Геля





Квалификационная коллегия судей Волгоградской области сегодня, 20 февраля, рассмотрит заявление судьи Иловлинского суда Вячеслава Пичугина об отставке. Как стало известно ИА «Высота 102» Вячеслав Пичугин планирует покинуть должность судьи 1 августа 2026 года, то есть после окончания процесса по обвинению главы Иловлинского района по уголовной статье, который он ведет в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что в почетную отставку захотел уйти судья Иловлинского суда Андрей Кузнецов. Кузнецов вел процесс Ивана Геля, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, приведших к гибели Александра Переярина, однако не стал выносить приговор и вернул дело в СК и прокуратуру, сославшись на некие недоработки.



Волгоградский облсуд, однако, признал это решение судьи незаконным. Кроме того, вынес в адрес Кузнецова частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства. Тем не менее судья рассчитывает на почетную отставку – то есть с сохранением положенных льгот и привилегий. Заявление Андрея Кузнецова квалифколлегия пока не рассматривала.





