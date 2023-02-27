Жителю Волгограда дали 4 года колонии за поджог военкомата

Советский районный суд Волгограда сегодня, 27 февраля, огласил приговор в отношении Дениса Сердюка, признанного виновным в поджоге военкомата. Как сообщает ИА «Высота 102», гособвинение запрашивало для мужчины 4,5 года колонии.





— Подсудимый вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Денис Сердюк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 — умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом и ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. —Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Следствием установлено, что 15 мая 2022 года Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через окно в бытовое помещение военного комиссариата Советского района. Злоумышленник с места преступления скрылся, но позже был задержан полицейскими.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД России по региону.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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