В районный военкомат в Волгограде метнули коктейль Молотова









В ГУ МЧС по Волгоградской области отказались сообщать подробности пожара в военкомате. В ведомстве предоставили лишь информацию о происшествии в Советском районе, где в здании горели вещи б/у на площади около 16 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 1-39 ч, потушили возгорание в 1-57. В пресс-службе не стали называть улицу, где располагается здание.

Сегодня ночью в военкомат, расположенный на улице Криворожской, 2в в Советском районе Волгограда, неизвестные метнули коктейль Молотова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, пострадавших в результате происшествия нет. Журналисты ИА «Высота 102» побывали на месте происшествия в Советском районе. Ни оцепления, ни машин оперативных служб здесь уже не было.Военкомат на улице Криворожской, 2в обслуживает три района – Советский, Кировский и Ворошиловский.