Расследования

«Так я выражаю свой протест»: 35-летний житель Урюпинска рассказал в соцсетях, зачем поджег военкомат

Расследования 26.09.2022 10:26
0
26.09.2022 10:26


Опубликовано видео поджога военного комиссариата Урюпинского и Новониколаевского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал Baza, поджигатель – 35-летний Михаил Филатов (его задержание информагентсву подтвердили в правоохранительных органах) подогнал к военкомату машину, а после начал  забрасывать здание коктейлями Молотова. Пару часов назад  Филатов опубликовал в соцсетях пост, в котором изложил свою позицию. 

 



Запись на странице Филатова в VK появилась в 7.00 26 сентября. Поджог военкомата мужчина называет протестом. 


По информации Telegram-канала SHOT, Максим Филатов является поклонником идей Максима Марцинкевича (Тесака). Также авторы телеграм-канала утверждают, что задержанный полицией мужчина работал техником по эксплуатации помещений магазина «Красное и белое». Уточняется, что у поджигателя было не менее 10 бутылок с горючим. Пожар успел распространиться на площадь в 100 «квадратов». Никто не пострадал, документация не сгорела. 

Отметим, что в правоохранительных органах Волгоградской области задержание Филатова на момент публикации официально не подтвердили и не опровергли. Лишь в ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили факт возгорания – сигнал о происшествии поступил сегодня ночью в 04.21.  

— В Урюпинске горел автомобиль ВАЗ 2001 года выпуска с последующим переходом на входную дверь здания, — прокомментировали в областном главке МЧС. — Расчеты 23-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.36. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.    

В администрации Урюпинска пояснили, что ранним утром был осуществлен поджог здания военкомата. 

— Благодаря слаженной работе сотрудников военкомата и полиции, виновное лицо задержано. Правоохранительными органами ведется проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, — цитирует информагентство официальное заявление властей. 


Стоит добавить, что в Волгоградской области Михаил Филатов уже известен по публикациям в СМИ своими ультраправыми взглядами. В прошлом году мужчина категорически возражал против приезда в Урюпинск Анастасии Ивлеевой и известных блогеров, снявших в итоге выпуск развлекательного шоу. 

ИА «Высота 102» приводит высказывание задержанного урюпинца. 

— Я лично против их приезда и тем более против встречи с нашими детьми. Хочу обратиться к родителям подрастающего поколения: а вы в курсе, какой посыл вашим детям несут эти существа, которых они считают своими кумирами? Если нет, то советую уделить немного времени и изучить их «недотворчество», — сообщал мужчина. — Эти блогеры пропагандируют культ денег, алкоголя, наркотиков, разврат, аморальное поведение, идут вразрез с традиционными ценностями и против законов природы. Просто вслушайтесь в тексты их песен, посмотрите интервью с ними и их соцсети, какие фото и ролики они выкладывают.

Журналисты ИА «Высота 102» уточняют информацию по задержанному в правоохранительных органах.  

Фото и видео: Baza/t.me / Михаил Филатов/vk.com / администрация Урюпинска 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.09.2022 15:50
Расследования 26.09.2022 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 11:42
Расследования 26.09.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 10:53
Расследования 26.09.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2022 09:25
Расследования 26.09.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2022 22:18
Расследования 23.09.2022 22:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2022 20:26
Расследования 23.09.2022 20:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2022 15:36
Расследования 23.09.2022 15:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2022 13:51
Расследования 23.09.2022 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2022 13:37
Расследования 23.09.2022 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2022 16:28
Расследования 22.09.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2022 15:05
Расследования 22.09.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2022 13:06
Расследования 22.09.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2022 11:01
Расследования 22.09.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2022 06:22
Расследования 22.09.2022 06:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2022 21:00
Расследования 21.09.2022 21:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:51
Сбер предупреждает о мошенничестве с якобы «белыми» военными билетамиСмотреть фотографии
15:50
Окно с деревянной рамой соблазнило рецидивиста на 124 кражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:38
«Боимся за детей»: улица в волгоградском поселке превратилась в гоночный трекСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
«Эти территории всегда принадлежали России»: иностранные наблюдатели оценили ход референдума в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в ИжевскеСмотреть фотографии
13:46
Частный коттедж с бассейном на пути стройки новой дороги в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
13:38
Кабмин выделил Волгоградской области еще 34 млн рублей на развитие медициныСмотреть фотографии
13:12
«Обмороженные» жители Волжского устроили погром на остановке: видеоСмотреть фотографии
12:27
«Никаких новшеств»: мобилизованных волгоградцев женят одним днемСмотреть фотографии
12:25
DongFeng и Exeed возглавили в августе список китайских марок по темпам роста продажСмотреть фотографии
11:42
Братья в Волжском осуждены за две смерти от суррогатного алкоголяСмотреть фотографии
11:36
Сообщения с угрозами проверяют в школах и военкоматах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Опубликовано видео из военкомата Урюпинска после пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
«Так я выражаю свой протест»: 35-летний житель Урюпинска рассказал в соцсетях, зачем поджег военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Последствия учебной техногенной аварии ликвидировали под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:01
ОНФ в Волгограде примет жалобы на ошибочную мобилизациюСмотреть фотографии
09:31
Под Волгоградом приняли в строй молодых лейтенантовСмотреть фотографии
09:25
Администрация Урюпинска подтвердила задержание поджигателя военкоматаСмотреть фотографии
07:57
В здании военкомата в Урюпинске Волгоградской области потушили пожарСмотреть фотографии
19:30
Волгоградский «Ротор» вернул лидерство после победы над «Динамо Ставрополь» — 3:1Смотреть фотографии
19:00
В Волгограде назначили главу наблюдательного совета Фонда СВОСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом МФЦ переедет из-за пожара в администрацииСмотреть фотографии
14:28
«Что хотели доказать?»: под Волгоградом сгорело здание местной администрацииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
За поджог мэрии Камышина задержали 37-летнего безработного музыкантаСмотреть фотографии
12:42
«Художник от Бога»: в Волгограде умер монументалист Вячеслав КурочкинСмотреть фотографии
11:54
«Ходили по плакатам ногами»: волгоградцы вызвали полицию к памятнику на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом в лобовом ДТП с иномаркой погибли два человекаСмотреть фотографии
09:13
Четверых жителей Волгоградской области отправили домой с пунктов сборовСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде на новой неделе потеплеет до +24 °ССмотреть фотографии
07:25
«Все равно прорвусь»: жителя Волгоградской области отказались мобилизовывать из-за возрастаСмотреть фотографии
 