Опубликовано видео поджога военного комиссариата Урюпинского и Новониколаевского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал Baza, поджигатель – 35-летний Михаил Филатов (его задержание информагентсву подтвердили в правоохранительных органах) подогнал к военкомату машину, а после начал забрасывать здание коктейлями Молотова. Пару часов назад Филатов опубликовал в соцсетях пост, в котором изложил свою позицию.





Запись на странице Филатова в VK появилась в 7.00 26 сентября. Поджог военкомата мужчина называет протестом.





По информации Telegram-канала SHOT, Максим Филатов является поклонником идей Максима Марцинкевича (Тесака). Также авторы телеграм-канала утверждают, что задержанный полицией мужчина работал техником по эксплуатации помещений магазина «Красное и белое». Уточняется, что у поджигателя было не менее 10 бутылок с горючим. Пожар успел распространиться на площадь в 100 «квадратов». Никто не пострадал, документация не сгорела.

Отметим, что в правоохранительных органах Волгоградской области задержание Филатова на момент публикации официально не подтвердили и не опровергли. Лишь в ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили факт возгорания – сигнал о происшествии поступил сегодня ночью в 04.21.

— В Урюпинске горел автомобиль ВАЗ 2001 года выпуска с последующим переходом на входную дверь здания, — прокомментировали в областном главке МЧС. — Расчеты 23-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.36. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В администрации Урюпинска пояснили, что ранним утром был осуществлен поджог здания военкомата.

— Благодаря слаженной работе сотрудников военкомата и полиции, виновное лицо задержано. Правоохранительными органами ведется проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, — цитирует информагентство официальное заявление властей.





Стоит добавить, что в Волгоградской области Михаил Филатов уже известен по публикациям в СМИ своими ультраправыми взглядами. В прошлом году мужчина категорически возражал против приезда в Урюпинск Анастасии Ивлеевой и известных блогеров, снявших в итоге выпуск развлекательного шоу.

ИА «Высота 102» приводит высказывание задержанного урюпинца.

— Я лично против их приезда и тем более против встречи с нашими детьми. Хочу обратиться к родителям подрастающего поколения: а вы в курсе, какой посыл вашим детям несут эти существа, которых они считают своими кумирами? Если нет, то советую уделить немного времени и изучить их «недотворчество», — сообщал мужчина. — Эти блогеры пропагандируют культ денег, алкоголя, наркотиков, разврат, аморальное поведение, идут вразрез с традиционными ценностями и против законов природы. Просто вслушайтесь в тексты их песен, посмотрите интервью с ними и их соцсети, какие фото и ролики они выкладывают.

Журналисты ИА «Высота 102» уточняют информацию по задержанному в правоохранительных органах.

Фото и видео: Baza/t.me / Михаил Филатов/vk.com / администрация Урюпинска