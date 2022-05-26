Задержан житель Волгограда, метнувший коктейль Молотова в военкомат

В Волгограде задержали 30-летнего мужчину, в ночь на 15 мая бросившего коктейль Молотова в здание военкомата на улице Криворожской, 2в в Советском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом накануне сообщили авторы анонимного телеграм-канала. В силовых ведомствах Волгоградской области данное сообщение не комментируют, но и не опровергают.

— Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом и ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, — сообщает телеграм-канал «ОПЕР Слил». — Мужчину задержали в порядке ст.91 УПК РФ.

Также авторы телеграм-канала уточняют, что задержанный является сотрудником коммерческой фирмы. В политических мотивах волгоградец не сознался.

Напомним, что в ГУ МЧС по Волгоградской области подробности пожара предпочли не сообщать. В ведомстве лишь лаконично пояснили, что в здании в Советском районе 15 мая огонь уничтожил б/у вещи на площади в 16 «квадратов». Сообщение о происшествии зарегистрировано в 01.39, возгорание потушено в 01.57. Информации о пострадавших нет.

Военкомат на улице Криворожской, 2в обслуживает три района Волгограда — Советский, Кировский и Ворошиловский. ИА «Высота 102» направило запрос в следственные органы.

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