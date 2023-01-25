В городском округе Фролово Волгоградской области выявлен семейный очаг коревой инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве в ответ на редакционный запрос, в медучреждение были госпитализированы четверо детей.

– Двое детей уже выписаны по выздоровлению, – пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Находящиеся на стационарном лечении дети получают медицинскую помощь в полном объеме. Установлен круг контактировавших с ним лиц, проведена иммунизация, наблюдение продолжается.

В профильном ведомстве уточнили, что дети относятся к категории так называемых «неорганизованных детей». Иными словами, они не посещают ни детские сады, ни школы.

Как удалось выяснить ИА «Высота 102» в администрации городского округа, заражение произошло членов цыганской семьи.

– По некоторым сведениям, незадолго до появления первых признаков заболевания у детей к этой семье приезжали родственники из цыганского табора. Откуда были эти цыгане, неизвестно, – сообщил собственный источник информагентства во Фролово.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что впервые за последние три года корью заболел 12-летний ребенок из Волгограда.

Через некоторое время стало известно о втором заболевшем – 45-летней женщине, которая заразилась от ребенка. Таким образом, в Волгоградской области зафиксировано уже шесть случаев заболевания корью.

Врачи тем временем предупреждают об опасных последствиях перенесенной кори в виде тяжелых осложнений. Жителям региона, в том числе детям и взрослым, рекомендовано пройти вакцинацию от этого заболевания