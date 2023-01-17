«Заразилась от ребенка»: в Волгоградской области выявлен второй заболевший корью

В Волгоградской области выявлен второй случай заражения корью. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, 46-летняя женщина заразилась после контакта с ребенком с подтвержденным диагнозом.

– В настоящее время заболевшая госпитализирована в инфекционный стационар. Диагноз подтвержден лабораторно. Установлен круг контактировавших с ней лиц, за которыми ведется наблюдение. Проводится также иммунизация контактных с заболевшей, – пояснили ИА «Высота 102» в комитете.

В облкомздраве добавили, что среди медработников и сотрудников облздрава заболевших не зафиксировано.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что на днях в Волгоградской области впервые за последние три года корью заболел ребенок.

Врач-инфекционист в интервью ИА «Высота 102» рассказала об опасных осложнениях этого заболевания и напомнила о необходимости иммунизации.