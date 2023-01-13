Здравоохранение

«Болезнь темной комнаты»: волгоградский врач-инфекционист рассказала, как распознать опасную корь

Здравоохранение 13.01.2023 20:01
0
13.01.2023 20:01


Сообщение о заразившемся корью ребенке  в Волгоградской области вызвало беспокойство у жителей региона. Ведь последние три года случаев этой болезни не фиксировалось. 

Как определить корь в самом начале заболевания, почему больных помещают в темную комнату и какими осложнениями грозит эта болезнь? На эти и другие вопросы корреспондента ИА «Высота 102» ответила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета здравоохранения Волгоградкой области, заместитель главного врача областной клинической детской инфекционной больницы Ирина Владимировна Текучева.

— Корь начинается с повышения температуры, затем на 2, 3 или 4 день появляется сыпь. Определить это заболевание в самом начале довольно сложно. Вялость и слабость у ребенка обычно связывают с простудным заболеванием. Еще одна особенность, указывающая, что у ребенка может быть корь — это стойкая лихорадка, то есть высокая температура, которая спадает только на короткое время после приема жаропонижающих. 

Но стоит особенно насторожиться, если появляются и другие признаки — сыпь, а также мокрый кашель, слезоточивость, насморк. Ребенок начинает жаловаться на глазки, у него появляется светобоязнь — невозможность смотреть на свет из-за ощущения песка на слизистой.  

Сыпь появляется постепенно, она распространяется сверху вниз. Сначала на лице, затем захватывает плечи, грудь, руки и ниже. Причем исчезает она в такой же последовательности, — рассказала Ирина Владимировна. — Больной корью ребенок, как правило, капризничает, плохо пьет. Так как ему больной смотреть на свет, раньше заболевших обычно помещали в темную комнату с задернутыми шторами для облегчения боли в глазах. 

Хорошо, если заболевание пройдет без серьезных последствий. Но корь опасна осложнениями — в частности, болезнь может поразить дыхательную систему, что чревато коревой пневмонией. Со стороны лор-заболеваний у ребенка могут развиться синуситы, отиты, воспаление слухового нерва. Также корь опасна осложнениями центральной нервной системы, в частности, дети могут заболеть коревым энцефалитом, — продолжила главный внештатный специалист.

На что надо обратить внимание контактирующим с лихорадящим больным, у которого появились высыпания? Больной корью заразен в период появления уже первых симптомов. И в случае, если контактирующий не переболел корью, он стопроцентно заразится, — предупреждает Ирина Текучева. 

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета здравоохранения настаивает — при появлении первых признаков недомогания необходимо не тянуть время, а сразу обращаться к врачу.  Также Ирина Владимировна напомнила и о важности вакцинации от кори. Она проходит в нашей стране в рамках национального календаря прививок. Детей необходимо прививать в возрасте 1 года и 6 лет. 

Кроме того, иммунизация от кори необходима и взрослым до 35 лет, если они ранее не прививались от этого заболевания или не имеют сведений о том, болели ли они корью. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
11.01.2023 15:39
Здравоохранение 11.01.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.01.2023 08:04
Здравоохранение 11.01.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.01.2023 19:59
Здравоохранение 09.01.2023 19:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.01.2023 14:53
Здравоохранение 07.01.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.01.2023 12:41
Здравоохранение 03.01.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.12.2022 08:36
Здравоохранение 31.12.2022 08:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.12.2022 19:12
Здравоохранение 30.12.2022 19:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.12.2022 15:48
Здравоохранение 28.12.2022 15:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.12.2022 12:56
Здравоохранение 27.12.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.12.2022 18:40
Здравоохранение 26.12.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2022 16:17
Здравоохранение 23.12.2022 16:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.12.2022 09:00
Здравоохранение 21.12.2022 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
20.12.2022 11:22
Здравоохранение 20.12.2022 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 21:23
Здравоохранение 14.12.2022 21:23
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2022 20:51
Здравоохранение 14.12.2022 20:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:18
Волгоградцам рассказали о семье, друзьях и алкоголе в Старый Новый годСмотреть фотографии
21:06
Умер экс-глава района Волгоградской области Анатолий МанойлинСмотреть фотографии
20:51
Волгоградца ищут за прошлогоднюю кражу из магазина косметикиСмотреть фотографии
20:35
С 14 января в Волгограде изменят маршруты № 15а и № 23аСмотреть фотографии
20:01
«Болезнь темной комнаты»: волгоградский врач-инфекционист рассказала, как распознать опасную корьСмотреть фотографии
19:35
«Предложили откачать самой»: в Волгограде жильцы дома сидят без отопления из-за разрытых трубСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде для перехода на отечественное ПО увеличат штат центра информтехнологийСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде прокуроры помогли инвалиду без жилья справить новосельеСмотреть фотографии
18:02
На Украине погиб 48-летний Андрей Барышников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:14
«Это фильм ужасов»: в Волгограде жители подъезда многоэтажки ждут тепла четвертый деньСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Волгоградская облдума закупает шоколад с портретами героев войны на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
16:11
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО 32-летним бойцом ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
15:32
Турчак подтвердил сохранение отсрочки от мобилизации отцам троих детейСмотреть фотографии
14:54
«Тапочки к полу примерзают»: волгоградка осталась без отопления за 4000 рублей в месяцСмотреть фотографии
13:56
Депутаты Волгоградской облдумы одобрили закон о соцподдержке вдов участников СВОСмотреть фотографии
13:27
Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взносаСмотреть фотографии
13:13
В МО РФ дали пояснения по отсрочке от мобилизации многодетным отцамСмотреть фотографии
13:05
Расстрелявшему водителя «Жигулей» в Волгограде дали 11 лет колонииСмотреть фотографии
12:05
«Девочку выписали»: стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусомСмотреть фотографии
12:02
«Нам говорили, вы кто такие?»: суд в Волгограде запретил РЖД изолировать жителей поселка ради миллиардных прибылейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградка украла с чужой карты 78 тысяч на таблетки от головыСмотреть фотографии
11:33
Перед Рождеством пропал волгоградец с провалами в памятиСмотреть фотографии
10:38
На севере Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области мать нашла в ванной мертвого сынаСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области начались первые выплаты единого пособия для семей с детьмиСмотреть фотографии
09:59
Нападение собак на жителя Волжского попало на видеоСмотреть фотографии
09:49
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
09:35
«Ехал из Пензы»: в Волгоградской области поймали водителя с «виртуальными» правамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
«Приходили из прокуратуры»: в Волгограде коммунальщиков заставили растопить ледяную пещеру в подъездеСмотреть фотографии
07:45
Никто ничего не замечал: в квартире спустя месяц нашли мумифицированное тело волгоградкиСмотреть фотографии
 