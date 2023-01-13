«Болезнь темной комнаты»: волгоградский врач-инфекционист рассказала, как распознать опасную корь

Сообщение о заразившемся корью ребенке в Волгоградской области вызвало беспокойство у жителей региона. Ведь последние три года случаев этой болезни не фиксировалось.

Как определить корь в самом начале заболевания, почему больных помещают в темную комнату и какими осложнениями грозит эта болезнь? На эти и другие вопросы корреспондента ИА «Высота 102» ответила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета здравоохранения Волгоградкой области, заместитель главного врача областной клинической детской инфекционной больницы Ирина Владимировна Текучева.

— Корь начинается с повышения температуры, затем на 2, 3 или 4 день появляется сыпь. Определить это заболевание в самом начале довольно сложно. Вялость и слабость у ребенка обычно связывают с простудным заболеванием. Еще одна особенность, указывающая, что у ребенка может быть корь — это стойкая лихорадка, то есть высокая температура, которая спадает только на короткое время после приема жаропонижающих.

Но стоит особенно насторожиться, если появляются и другие признаки — сыпь, а также мокрый кашель, слезоточивость, насморк. Ребенок начинает жаловаться на глазки, у него появляется светобоязнь — невозможность смотреть на свет из-за ощущения песка на слизистой.

— Сыпь появляется постепенно, она распространяется сверху вниз. Сначала на лице, затем захватывает плечи, грудь, руки и ниже. Причем исчезает она в такой же последовательности, — рассказала Ирина Владимировна. — Больной корью ребенок, как правило, капризничает, плохо пьет. Так как ему больной смотреть на свет, раньше заболевших обычно помещали в темную комнату с задернутыми шторами для облегчения боли в глазах.

Хорошо, если заболевание пройдет без серьезных последствий. Но корь опасна осложнениями — в частности, болезнь может поразить дыхательную систему, что чревато коревой пневмонией. Со стороны лор-заболеваний у ребенка могут развиться синуситы, отиты, воспаление слухового нерва. Также корь опасна осложнениями центральной нервной системы, в частности, дети могут заболеть коревым энцефалитом, — продолжила главный внештатный специалист.

— На что надо обратить внимание контактирующим с лихорадящим больным, у которого появились высыпания? Больной корью заразен в период появления уже первых симптомов. И в случае, если контактирующий не переболел корью, он стопроцентно заразится, — предупреждает Ирина Текучева.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей комитета здравоохранения настаивает — при появлении первых признаков недомогания необходимо не тянуть время, а сразу обращаться к врачу. Также Ирина Владимировна напомнила и о важности вакцинации от кори. Она проходит в нашей стране в рамках национального календаря прививок. Детей необходимо прививать в возрасте 1 года и 6 лет.

Кроме того, иммунизация от кори необходима и взрослым до 35 лет, если они ранее не прививались от этого заболевания или не имеют сведений о том, болели ли они корью.