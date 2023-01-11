Здравоохранение

Ребенок в больнице, население вакцинируют: в Волгограде впервые за три года ребенок заразился корью

Здравоохранение 11.01.2023 15:39
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11.01.2023 15:39


В Волгограде впервые за последние три года зафиксирован случай заражения корью. Как сообщает ИА «Высота 102», юный пациент изолирован и проходит лечение в стационаре. Одновременно медиками принимаются все меры, чтобы не допустить распространения вируса. 

Информация якобы о массовом заражении детей в Волгограде сегодня, 11 января, облетела родительские чаты в мессенджерах. Также авторы тревожных сообщений заявляют о летальных случаях. Однако, как пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области, данная информация с реальностью имеет мало общего: зараженный всего один, а смертельных случаев не зафиксировано. 

– На сегодняшний день ранее не привитый ребенок с установленным диагнозом корь изолирован и проходит лечение в инфекционном стационаре, состояние пациента относительно удовлетворительное, – сообщили, в частности, медики. – С целью предотвращения распространения инфекции в районе проживания ребенка проводится работа по иммунизации раннее непривитого населения. Летальных случаев на территории региона не зафиксировано.

В облздраве также подчеркнули, что последний раз случай заражения корью фиксировался в Волгоградской области в 2019 году. 

– Периодически в регионе выявляются единичные случаи заболевания, однако широкий охват профилактическими прививками, позволяют сдерживать ситуацию и не допускать массового распространения. Последний случай был выявлен в регионе три года назад, – сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. – На сегодняшний день вакцина имеется в медицинских организациях в достаточном количестве, иммунизация проводится бесплатно. 

Добавим, что в Волгоградской области дети  вакцинируются согласно  календарю прививок – в 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация). 

– Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее, не имеют сведений о прививках против кори и не болели корью, – уточняют специалисты. 

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