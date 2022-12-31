«Снаряд пролетел через сарай»: очевидцы рассказали о падении неопознанных объектов в Волгоградской области

В рабочем поселке Линево Жирновского района области сегодня, 31 декабря, около 13.00, по словам очевидцев, на улицу Тихую упали неопознанные объекты. Жители поселка прислали в редакцию ИА «Высота 102» фото и видео происшествия. Местные власти сообщают, что пострадало два жилых дома.

— В социальных сетях и СМИ сейчас обсуждают падение на окраине рабочего поселка Линево Жирновского муниципального района металлических обломков и возгорание объекта, — заявили в администрации района. — Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре. От падения пострадало два жилых дома. В результате падения никто не пострадал.

Уточняется, что сейчас на месте работают сотрудники МЧС, полиции и районной администрации.

— По мере появления новой информации о случившемся жители района будут проинформированы через официальные паблики, социальные сети и СМИ, — заверили власти.





Журналисты информагентства пообщались с очевидцами происшествия. Один из местных жителей, представившийся Сергеем, рассказал, что в момент падения он стоял на улице и услышал сильный гул.

— Я стоял во дворе, как услышал свист, затем гул и взрывы. Пошел дым, в сторону домов поехала пожарная машина с сиреной. Все случилось примерно в 12.30, — поделился житель Линево. — Прилетело в частный дом. Один неразорвавшийся снаряд упал в гараже, пробил стену. Говорят, что вроде как сбили беспилотники. Пострадавших как бы нет. Знаю, что снаряд пролетел через сарай. Место сразу оцепили и никого не пускали.

По словам Сергея, на упавших обломках были надписи на русском языке.





— Не знаю, чьи это ракеты. Раньше-то все общее было, все одно в Союзе. Похоже еще с тех времен. Очень много полиции видел, военных, черных микроавтобусов.

Еще один местный житель — Евгений — тоже слышал грохот и гул, перед тем как с неба упали неопознанные объекты.

— Я шел в магазин и тут — грохот, гул. Сначала подумал, что самолет пролетел. Зашел в магазин, а когда вышел — уже дым вовсю валил из домов. Упало в самый центр, там, где дорога на кладбище идет, — пояснил очевидец. — Много тонированных машин стало приезжать. Даже не знаю, кто это.





По словам Татьяны, громкие звуки, похожие на взрывы, произошли около 13.00.

— Мне позвонила знакомая и сказала, что в час дня такой хлопок у них был в Линево, что дом словно подпрыгнул. Я тоже еще подумала, может быть это в карьере какие-то работы идут, что-то взрывают, — говорит женщина. — Говорят, что сбили беспилотник. Прилетело в частный дом, он загорелся. Непонятно, куда только он летел изначально. Там и газовая станция, и объекты, связанные с нефтью. Вероятно, что туда летел, но сбили. Ничего себе дожились. То в Энгельсе люди гибнут, а теперь сюда летит… Куда целились? Это извините меня не приграничная зона, а Центральная Россия. Вот куда теперь долетают беспилотники.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»