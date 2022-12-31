Происшествия 31.12.2022 15:02
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31.12.2022 15:02
Сегодня, 31 декабря, жители поселка Линево в Жирновском районе Волгоградской области сообщили о падении неизвестных объектов прямо в населенном пункте на улице Тихая.
- Прилетело после обеда. Упало рядом с газовой станцией, задело частный дом. Пострадавших вроде нет, - сообщил ИА «Высота 102» местный житель Сергей.
В местных пабликах жители поселка делятся многочисленными фото и видео с места происшествия. На них видно фрагменты неопознанного объекта, которые при падении загорелись. Люди утверждают, что все случилось примерно в 13.00.
Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»
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