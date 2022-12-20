Расследования

Военкома Волгоградской области суд обязал вернуть домой мобилизованного с хроническим артритом

Расследования 20.12.2022 20:37
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20.12.2022 20:37


В адрес военного комиссара Волгоградской области внесено представление в связи с неисполнением определения суда военкомом Калачевского района по заявлению жителя Калача-на-Дону Антона К. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ, такое решение вынесено военной прокуратурой Волгоградского гарнизона. Военкома Волгоградской области Андрея Летунова обязали устранить выявленное нарушение закона, а именно – предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и отправить мобилизованного на ВВК. 

Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало историю Антона К. – «Да хоть руки бы у тебя не было»: житель Волгоградской области с бронью добился в суде отсрочки от мобилизации». 29-летний житель Калача-на-Дону обратился в районный суд с иском к военкомату об оспаривании мобилизации. Как выяснилось, еще задолго до мобилизации и начала спецоперации у мужчины выявили хроническое заболевание суставов. Отец двоих детей лечился от тяжелого артрита. Кроме того, мужчина работал в энергетической компании и на его должность распространялась бронь предприятия. Однако из-за того, что мобилизовали Антона в Калачевском военкомате, а его работодатель находится в Суровикинском районе, мужчине так и не удалось выяснить, были ли переданы данные на него или эту информацию проигнорировали перед отправкой повестки. 

Антон К. пытался добиться прохождений военно-врачебной комиссии, однако в районном военкомате ему в этом отказали и пообещали, что его обследуют в военной части. А на полигоне сообщили, что ВВК надо было проходить в военкомате. Мужчине позволили обратиться в военный госпиталь, однако и там никакого обследования Антону пройти не удалось. Он услышал лишь  откровения одного из докторов, который сообщил ему, что признал Антона годным к службе, даже, «если бы у него не было руки».

Отца двоих детей в результате мобилизовали отправили сначала на полигон, потом в военную часть в Волгоградской области, но мужчина обратился в суд. 

По административному исковому заявлению Антона Калачевский районный суд привлек 16 ответчиков. Среди них были не только районный и областной военкоматы, а также районный и областной военкомы, но и военная часть, учебный полигон и другие военные структуры, а также администрации Калачевского и Суровикинского районов, районные комиссии по бронированию и головная организация и филиалы компании, где до мобилизации работал мужчина. На суде, как рассказала ИА «Высота 102» супруга Антона Виктория, прозвучала удивительная информация о том, что якобы Антон проходил врачебную комиссию в военкомате и врачи будто бы признали его годным к службе. Хотя именно прохождения ВВК и добивался мужчина. 

2 декабря Калачевский районный суд вынес определение направить Антона на ВВК с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время, а также передать иск для рассмотрения по существу в Волгоградский гарнизонный военный суд. 

Однако мужчина обжаловал решение суда в части передачи дела в военный суд. В настоящее время жалоба еще не рассматривалась. 

Но исполнительные листы военком Калачевского района, а также другие ответчики по административному иску уже получили. Правда, выполнять решение суда никто не торопится. 

Это какой-то замкнутый круг, – говорит Виктория, жена Антона. – Командир в военной части, где сейчас находится Антон, заявил ему, что у него нет полномочий вернуть моего мужа и, по его словам, такое решение должны принять в военкомате. Но в районном военкомате заявили, что их дело было – только отправить Антона в часть, а вернуть его они не могут. Создается такое ощущение, что это делают специально! Хотя исполнительные листы получили все административные ответчики! Но они всячески не хотят выполнять решение суда. Получается, за несколько часов мобилизовать больного человека они могут, а, когда речь зашла о восстановлении справедливости и признания допущенных ошибок, крайних не найдешь. 

Но и Антон, и Виктория надеются, что им удастся добиться от военкоматов и военных исполнения судебного решения. 

Я верю, что Антон вернется домой, ведь в тяжелых полевых условиях ему с его болезнью не выжить, – говорит мама двоих детей. – Это, по сути, будет билет в один конец. Я буду биться за своего мужа. 

Между тем, напомним, в Волгоградской области неоднократно фиксировались случаи незаконной мобилизации граждан. Так, волгоградец Александр Скрипкин, который имел инвалидность в связи с черепно-мозговой травмой, безуспешно пытался доказать в военкомате Советского района, что по состоянию здоровья он не может выполнять задачи в зоне СВО. Однако врачи ВВК, которые изначально поставили ему категорию годности «Д», затем, не стесняясь, исправляли ее на категорию «В» после «консультаций» у председателя комиссии. Только вмешательство военной прокуратуры помогло мужчине добиться справедливости. 

С помощью военной прокуратуры активистам ОНФ ранее удалось вернуть домой и других мобилизованных волгоградцев, у которых были хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и другие серьезные диагнозы, а также тех, чей возраст превышал предельные для призыва 50 лет. При этом все незаконно мобилизованные волгоградцы жаловались на отсутствие медкомиссий перед отправлением на полигоны. 

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