Двоих мужчин с серьезными проблемами со здоровьем удалось вернуть домой после ошибочной мобилизации. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ, где работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации, так, 40-летний волгоградец с помощью народного фронта добился прохождения медицинской комиссии.

Рустам, как только получил повестку из военкомата, как ответственный гражданин, сразу явился на сборы. При этом мужчина болеет сахарным диабетом, а медкомиссия на призывном пункте не проводилась. Активисты ОНФ попросили военного комиссара Волгоградской области обратить внимание на этот случай.

– Мой муж сейчас дома. Его отправили на медобследование, – отчиталась позднее супруга мобилизованного Ольга.

Волгоградец Александр также после военкомата был направлен на полигон. Однако в августе этого года мужчине уже исполнилось 50 лет. Таким образом, он имеет право на освобождение от прохождения службы, так как достиг предельного призывного возраста. После обращения ОНФ в областной военкомат Александр был демобилизован. Сейчас он находится дома.

Счастливой можно назвать историю другого 45-летнего волгоградца. В ОНФ обратилась дочь мужчины, которая рассказала, что в военном билете отца обозначена категория здоровья А. Однако прошло время, и у него появились серьезные проблемы со здоровьем.

– У отца сложный разрыв мениска, и недавняя операция на колене проблему не устранила. Медицинские документы в военкомате не приняли, медкомиссию не провели, а сразу отправили на полигон, – жаловалась девушка.

– Мы проконсультировали девушку в рамках закона, разъяснили права и алгоритм дальнейших действий. Также помогли написать обращение в военную прокуратуру, – рассказали ИА «Высота 102» в ОНФ.

Через два дня волгоградец вернулся домой.

Напомним, в волгоградском отделении ОНФ действует горячая линия по вопросам ошибочной мобилизации - 8-(8442)-33-29-73. За несколько дней работы линии принято уже около тысячи обращений граждан.