«Да хоть руки бы у тебя не было»: житель Волгоградской области с бронью добился в суде отсрочки от мобилизации

29-летний Антон К. из Калача-на-Дону Волгоградской области обратился в суд с иском к военкомату об оспаривании мобилизации. Несмотря на то, что суд предоставил ему временную отсрочку от призыва, Антона не отпускают к семье и он по-прежнему ждет решения по своей судьбе на полигоне.

Как рассказала ИА «Высота 102» супруга Антона Виктория, ее мужа мобилизовали 26 октября, хотя его должность попадает под бронь. Кроме того, мужчина уже более года страдает от тяжелого артрита. В периоды обострения он даже не в состоянии встать с кровати.

– Проблемы со здоровьем у Антона начались неожиданно, – рассказывает Виктория. – Однажды он разбудил меня ночью от дикой боли в ногах. Мы обратились в частную клинику, это было еще задолго до мобилизации. Там ему поставили этот диагноз – артрит. Там мы и лечились. Для нас так и осталось загадкой, откуда у молодого мужчины взялось заболевание суставов. Возможно, как предполагали врачи, это стало следствием перенесенного коронавируса. Потом у него такие приступы часто повторялись. Ложится спать нормальным человеком, а утром даже встать с кровати не может.

Когда Антону пришла повестка, он сообщил в военкомате о своих заболеваниях (у мужчины есть и другие проблемы со здоровьем, – Прим.ред.).

– Но военком над ним просто посмеялся и сказал, что и у него такая же болячка, – рассказывает Виктория. – Потом еще мужу предъявили претензию, мол, почему все его справки из частной клиники, а не из государственной? Но муж там лечился, потому что удобнее и быстрее. Причем, подчеркну, это было еще до мобилизации. Муж просто хотел поправить здоровье, про то, что военкомату понадобятся другие справки, тогда никто не предполагал.

Поэтому Антон стал настаивать на том, чтобы пройти врачебную комиссию в военкомате. В этом ему отказали. Сказали, приедешь в часть на учения, там все пройдешь.

После этого мужчину отправили в воинскую часть под Волгоградом. Никаких врачей там он не увидел.

– Когда муж начал требовать, чтобы его осмотрел врач, ему сообщили, что доктор будет после пяти вечера. А до пяти вечера всех перевезли на другой полигон. Ему сделали единственную уступку – отправили в военный госпиталь на осмотр. Там был чудесный доктор. Он посмотрел на Антона и сказал, что даже если бы у моего мужа не было руки, он бы его признал годным для службы. У меня есть аудиозапись этих слов.

Интересно, что, когда около десяти лет назад мужчина вернулся домой после окончания срочной службы, он хотел связать свою жизнь с армией и пытался стать контрактником.

– Но у него ничего не получилось – он не прошел медицинскую комиссию, оказалось, что у него уже тогда были проблемы со здоровьем, хотя артрита еще не было. Получается, что как контрактника его забраковали, а под мобилизацию он очень даже подошел, делает выводы волгоградка.

Ситуации, в которую попал Антон, добавляет остроты тот факт, что мужчина изначально не подлежал мобилизации, так как работает в энергетической отрасли.

– С этим тоже все пошло не так, – говорит Виктория. – Антон трудится в энергоснабжающей организации в Калаче-на-Дону. А бронированием должностей, на которой работает мой супруг, занимается филиал предприятия, расположенный в Суровикино. Но призывали-то моего мужа из Калача, по его месту жительства. Как мы поняли, данные из Суровикино или не поступили в калачевский военкомат, или поступили, но там сделали вид, что их не было. Найти правду сейчас почти невозможно.

Все попытки Виктории вернуть мужа разбивались о «железные» аргументы, которые они с супругом слышали в военкомате – «а мне без разницы», «разбираться будешь на полигоне». Тогда Антон обратился в Калачевский районный суд с требованием признать незаконной его мобилизацию.

– На суде выяснились удивительные вещи, – рассказывает женщина. – Оказалось, как утверждали представители военкомата, моего мужа сразу после мобилизации зачислили в воинскую часть. Хотя на полигоне он больше двух недель нигде не значился – его не включали в списки, вероятно, из-за спорной ситуации. Но и это было еще не самое интересное. Представители военкомата заявили, что якобы Антон прошел ВВК и эта комиссия признала его годным! Но никакой комиссии мой муж не проходил. Наоборот, мы этого добивались, но супругу постоянно отказывали.

По административному исковому заявлению Антона Калачевский районный суд привлек 16 ответчиков. Среди них не только районный военкомат, военная часть, учебный полигон и другие военные структуры, но и администрации Калачевского и Суровикинского районов, районные комиссии по бронированию, а также работодатель Антона - головная организация и филиалы.

По результатам закрытого заседания, которое прошло 2 декабря, Калачевский районный суд принял определение направить Антона на ВВК с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время, а также передать иск для рассмотрения по существу в Волгоградский гарнизонный военный суд.

Но мужчина и его супруга возражают против передачи дела в военный суд.

– Среди ответчиков есть и гражданские организации, в частности, компания, где работает мой муж, бездействие руководства которой по несвоевременному оформлению списков бронированных граждан и привело в первую очередь к созданию этой ситуации, – говорит Виктория. – Поэтому мы будем обжаловать это определение районного суда. Но в любом случае, мы хотим, чтобы в ходе судебного разбирательства выяснились все обстоятельства так называемого прохождения Антоном ВВК, о чем мы с удивлением узнали на суде. Надеемся, выяснятся все обстоятельства этой фейковой истории.

В связи с этим Антон К. намерен обратиться также и в следственный комитет.

Между тем, пока Антон находится на полигоне, но в любой момент его могут увезти в зону СВО.

– Я понимаю, что есть опасность, что его увезут, даже не дождавшись окончательного решения суда, – говорит женщина. – При желании в военкомате могли бы установить, что мой супруг имеет бронь, а также проблемы со здоровьем, из-за которых он не сможет выполнять задачи в зоне СВО. Но, к сожалению, у нас складывается такое ощущение, что в справедливом разбирательстве в военкомате не заинтересованы. Как сказал один сотрудник, если к ним попал, то выход только один – на СВО.