В Волжском похоронили погибшего в СВО майора Максима Аплеталина

В Волгоградской области простились с погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса 35-летним майором Максимом Аплеталиным. Военнослужащего похоронили на кладбище города Волжского.
— Церемония прощания состоялась в Волжском 2 декабря, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города-спутника.
Известно, что погибший окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в спецназе. Максим Аплеталин принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Со слов близких, погиб в зоне проведения СВО 27 ноября.
Фото и коллаж: личный архив Максима Аплеталина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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