Спецоперация на Украине

В Волжском похоронили погибшего в СВО майора Максима Аплеталина

Спецоперация на Украине 05.12.2022 09:56
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05.12.2022 09:56


В Волгоградской области простились с погибшим в ходе спецоперации по защите Донбасса 35-летним майором Максимом Аплеталиным. Военнослужащего похоронили на кладбище города Волжского. 

— Церемония прощания состоялась в Волжском 2 декабря, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города-спутника. 

Известно, что погибший окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в спецназе. Максим Аплеталин принимал участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Со слов близких, погиб в зоне проведения СВО 27 ноября. 

Фото и коллаж: личный архив Максима Аплеталина / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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