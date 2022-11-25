Спецоперация на Украине

В Волгоградской области похоронили погибшего в СВО Алексея Шамшина

Спецоперация на Украине 25.11.2022 10:33
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25.11.2022 10:33


В Светлоярском районе Волгоградской области похоронили 30-летнего Алексея Шамшина. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. 

— О смерти Алексея Шамшина узнали 19 ноября, — рассказали информагентству в администрации Светлоярского района. — Похороны прошли в поселке Светлый Яр 23 ноября. Мобилизовали Алексея 22 сентября. 

Известно, что у погибшего остались жена и сын. До частичной мобилизации Алексей Шамшин работал сварщиком. 

Фото и коллаж: личный архив Алексея Шамшина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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