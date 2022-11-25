В Волгоградской области похоронили погибшего в СВО Алексея Шамшина

В Светлоярском районе Волгоградской области похоронили 30-летнего Алексея Шамшина. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
— О смерти Алексея Шамшина узнали 19 ноября, — рассказали информагентству в администрации Светлоярского района. — Похороны прошли в поселке Светлый Яр 23 ноября. Мобилизовали Алексея 22 сентября.
Известно, что у погибшего остались жена и сын. До частичной мобилизации Алексей Шамшин работал сварщиком.
Фото и коллаж: личный архив Алексея Шамшина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Читайте также:
«Выносил бойцов из-под огня»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО пограничника
В СВО погиб 33-летний спецназовец из Волгограда Василий Хазов