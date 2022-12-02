На Украине погиб 47-летний контрактник из Волгоградской области Александр Акатов

47-летнего жителя Волгоградской области Александра Акатова, погибшего в СВО, похоронят завтра в Ольховском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Ольховки, последний приют Александр найдет на кладбище, где похоронены его родные.

Александр родился в селе Мачеха Киквидзенского района, но детство и юность его прошли в селе Киреево Ольховского района, где он в 1992 году с успехом окончил 11 классов Киреевской средней школы, а затем поступил учиться в Волжский медицинский колледж по специальности зубной техник.

С 1993 по 1995 годы Александр отслужил срочную службу, а после окончания колледжа работал в Киквидзенской стоматологической поликлинике зубным техником. Он был женат, воспитывал дочь.

В августе 2022 года Александр понял, что не может оставаться в стороне от того, что происходит, заключил контракт на службу в Военных силах Российской Федерации и поехал воевать на Украину.

Родственники, друзья, учителя вспоминают Александра, как очень спокойного, доброжелательного, трудолюбивого, отзывчивого, честного и справедливого человека, на которого всегда можно было положиться.

Защищая свою страну, он остался верен присяге, воинскому долгу, чести и останется навсегда честным, порядочным и смелым человеком для всех, кто его знал.

Прощание с Александром Викторовичем Акатовым состоится 3 декабря в 11.00 часов в здании избирательного участка Киреевского сельского поселения.