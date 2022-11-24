Спецоперация на Украине

В СВО погиб 33-летний спецназовец из Волгограда Василий Хазов

Спецоперация на Украине 24.11.2022 10:05
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24.11.2022 10:05


В Волгограде простились с 33-летним рядовым Василием Хазовым. Как сообщает ИА «Высота 102», военный погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. 

— Церемония прощания состоялась в Красноармейском районе, — рассказали близкие бойца. — Срочную службу он проходил во внутренних войсках в Ростовской области. 

Известно, что Василий Хазов служил в отряде специального назначения «Скиф» в период с 2007 по 2008 год. В этом году мужчину призвали по частичной мобилизации. 

Фото и коллаж: личный архив Василия Хазова / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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