В СВО погиб 33-летний спецназовец из Волгограда Василий Хазов

В Волгограде простились с 33-летним рядовым Василием Хазовым. Как сообщает ИА «Высота 102», военный погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса.
— Церемония прощания состоялась в Красноармейском районе, — рассказали близкие бойца. — Срочную службу он проходил во внутренних войсках в Ростовской области.
Известно, что Василий Хазов служил в отряде специального назначения «Скиф» в период с 2007 по 2008 год. В этом году мужчину призвали по частичной мобилизации.
Фото и коллаж: личный архив Василия Хазова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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