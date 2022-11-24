Спецоперация на Украине

«Выносил бойцов из-под огня»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО пограничника

Спецоперация на Украине 24.11.2022 16:55
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24.11.2022 16:55


В Городищенском районе Волгоградской области проводили в последний путь 39-летнего рядового Валерия Кротова. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженец поселка Каменный погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. 

— Валерия мобилизовали 22 сентября, — рассказали информагентству в администрации Каменского сельского поселения. — 18 ноября стало известно о его смерти. Как нам рассказали близкие нашего земляка, завязался бой, Валера выносил бойцов из-под огня. Его похоронили на гражданском кладбище в поселке Каменном. Есть информация, что готовятся представить к государственной награде.  

Известно, что Валерий Кротов 19 лет назад проходил службу в пограничных войсках. В зоне проведения СВО погибший был стрелком. До мобилизации работал на складе в распределительном центре в Ерзовке. 

Фото и коллаж: личный архив Валерия Кротова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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