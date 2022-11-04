В спецоперации на Украине погиб подполковник УФСИН из Волгоградской области

В Руднянском районе Волгоградской области похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине 53-летнего подполковника внутренней службы Геннадия Смирнова. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания прошла в рабочем поселке Рудня.

— Прощание с Геннадием Дмитриевичем Смирновым, погибшим в ходе специальной военной операции, прошло 31 октября, — пояснили информагентству в администрации Руднянского района.

Известно, что Геннадий Смирнов проходил срочную службу в 1987 году, после поступил в Волгоградский государственный педагогический университет. В 1994-м поступил на службу в уголовно-исполнительную систему.

Подполковник ушел на пенсию в 2015 году с должности начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции по Руднянскому району УФСИН России по Волгоградской области. Со слов бывших коллег Смирнова, его призвали по частичной мобилизации. У погибшего остались дочь и жена.

Фото и коллаж: личный архив Геннадия Смирнова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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