На Украине погиб 28-летний доброволец из Волгограда Евгений Орлов

В Волгограде простились с погибшим 28-летним младшим сержантом Евгением Орловым. Как стало известно ИА «Высота 102», завтра, 4 ноября, захоронят прах бойца.

— Евгений Орлов в сентябре ушел в зону проведения спецоперации добровольцем, — поделился с информагентством представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Церемония прощания с нашим земляком прошла 1 ноября. Боец погиб в зоне проведения спецоперации на Украине 24 октября.

Известно, что Евгений Орлов родился в Волгограде. Выпускник кадетской школы и Астраханской академии водного транспорта в 2014-м был призван в ВС РФ. Служил в ВДВ. Через три года военный подписал контракт. Убыл для прохождения службы в Чеченскую Республику. Спустя год вернулся в Волгоград.

Фото и коллаж: личный архив Евгения Орлова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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