Спецоперация на Украине

Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Рустамом Ахмедовым

Спецоперация на Украине 28.10.2022 11:05
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28.10.2022 11:05


В Дубовском районе Волгоградской области сегодня, 28 октября, проводят в последний путь погибшего на Украине в ходе спецоперации 38-летнего сержанта Рустама Ахмедова. Как сообщает ИА «Высота 102», похоронят военнослужащего в Дубовке. 

— Прощание состоится сегодня в 11.00, — сообщили информагентству в администрации Дубовского района.

Известно, что церемония пройдет в здании кинотеатра «Красная звезда». Погибший военный служил в 255-м гвардейском мотострелковом полку, дислоцированном в Волгограде. 

Фото и коллаж: Василий Сивцев/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»    

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