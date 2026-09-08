В Волгоградской области приставы побудили жителя Старополтавского района вернуть крупный займ, когда нашли и арестовали его грузовые самосвалы, спрятанные вдали от цивилизации.

Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, владелец транспортных средств взял у своего знакомого в долг под проценты более 2 миллионов рублей, но вернуть деньги в обозначенный срок не смог. Впоследствии мужчина всячески уклонятся от исполнения своих обязательств, хотя возможность погасить долг у него была. В собственности мужчины находится несколько объектов недвижимости, земельные участки и два самосвала.

Грузовые машины их владелец специально хранил на отдаленном земельном участке, добраться до которого по бездорожью было проблематично. Судебных приставов это не остановило. Они нашли самосвалы и арестовали их. Должник первоначально утверждал, что транспортные средства принадлежат не ему, а его родственнику. Однако все равно нашел деньги, чтобы погасить долг вместе с исполнительским сбором.