



Региональное подразделение Росстата подвело итоги мониторинга показателей строительной сферы в Волгоградской области. По информации специалистов, за январь-июль 2026 года местными организациями выполнены строительные работы на 58,7 млрд рублей, что на 4,3 млрд меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

- Объем строительных работ крупных и средних предприятий составил 18,2 млрд рублей. Основная часть работ приходится на г. Волгоград – 65,6%, г. Волжский – 12,9% и Котельниковский район – 9,2%, - подчёркивается экспертами.

Порядка 15,8 млрд рублей организации направили на услуги субподрядных организаций. В том числе: 44,9% на строительство зданий, 21,4% - другого рода сооружений и 33,7% выполнения другого рода специализированных работ.

Фото из архива ИА «Высота 102»