



Всю ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Согласно сводкам Минобороны, регион отражал атаку вражеских дронов.



Ожидаемо в аэропорту начались задержки рейсов. На вылет задерживаются два столичных рейса. Борт SU1181 вместо 10:30 готовится к отправке в 12:30, борт DP6970 вылетает в 15:05 вместо прежних 14:20.



На прилёт также есть изменения в расписании. Согласно информации с табло волгоградского аэропорта, столичный рейс DP6965 прибудет в город-герой в 11:12 вместо 9:05, рейс SU1180 ожидается в 11:30 вместо 9:30, а рейс DP6969 прибудет в 14:40 вместо 13:50.