



В Волгограде 10 сентября сразу три пригородных электрички изменят расписание движения. По информации ПривЖД, корректировки затронут поезда № 6313 «Тракторная-Пассажирская – Южная», № 6726/6725 «Шпалопропитка – Аэропорт» и № 6730/6729 «Аэропорт – Шпалопропитка».

Электричка № 6313 задержится на 8 минут. Изменения скажутся на времени прибытия и отправления со всех станций. Отправление со ст. «Тракторная-Пассажирская» запланирован на 17:22, прибытие на ст. «Южная» в 18:59.

Электричка № 6726/672 также будет курсировать с задержкой, но в размере 3 минут. Со ст. «Шпалопропитка» поезд отправится в 18:36 и прибудет на ст. «Аэропорт» в 19:58.

Электричка № 6730/6729 аналогично задержится на 3 минуты. Отправление со ст. «Аэропорт» в 17:33, прибытие на ст. «Шпалопропитка» в 18:55.

Отметим, по информации транспортной компании, корректировки связаны с техническими причинами и носят временный характер. В последующие дни поезда будут работать в обычном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»