Под Волгоградом простились с погибшим в СВО рядовым Александром Малиновским









В Котельниковском районе Волгоградской области простились с рядовым Александром Малиновским, погибшим в ходе специальной военной операции.













- Александр погиб 29 сентября 2022 года при исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине. У Александра остались жена и две дочери. Ему было всего 37 лет, - рассказали в администрации Котельниковского района.

Александр вел страничку в соцсетях, где в разделе учеба указано, что он в 1991-2002 гг. учился в школе №1 в Котельниково, а в 2002-2006 годах в Московском высшем военном командном училище. В разделе армия Александр отметил службу в 128 мотострелковом полку в 2002-2004 гг.

В декабре мужчине исполнилось бы 38 лет.

Фото: администрация Котельниковского района



