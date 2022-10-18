Спецоперация на Украине

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО рядовым Александром Малиновским

Спецоперация на Украине 18.10.2022 12:29
0
18.10.2022 12:29



В Котельниковском районе Волгоградской области простились с рядовым Александром Малиновским, погибшим в ходе специальной военной операции.



- Александр погиб 29 сентября 2022 года при исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине. У Александра остались жена и две дочери. Ему было всего 37 лет, - рассказали в администрации Котельниковского района.
Александр вел страничку в соцсетях, где в разделе учеба указано, что он в 1991-2002 гг. учился в школе №1 в Котельниково, а в 2002-2006 годах в Московском высшем военном командном училище. В разделе армия Александр отметил службу в 128 мотострелковом полку в 2002-2004 гг.
В декабре мужчине исполнилось бы 38 лет.
Фото: администрация Котельниковского района

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спецоперация на Украине
16.10.2022 19:53
Спецоперация на Украине 16.10.2022 19:53
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
16.10.2022 12:10
Спецоперация на Украине 16.10.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
14.10.2022 16:33
Спецоперация на Украине 14.10.2022 16:33
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
14.10.2022 11:36
Спецоперация на Украине 14.10.2022 11:36
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
14.10.2022 10:35
Спецоперация на Украине 14.10.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
13.10.2022 10:27
Спецоперация на Украине 13.10.2022 10:27
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
12.10.2022 07:13
Спецоперация на Украине 12.10.2022 07:13
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
10.10.2022 18:49
Спецоперация на Украине 10.10.2022 18:49
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
10.10.2022 11:31
Спецоперация на Украине 10.10.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
09.10.2022 21:06
Спецоперация на Украине 09.10.2022 21:06
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
07.10.2022 21:09
Спецоперация на Украине 07.10.2022 21:09
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
06.10.2022 16:42
Спецоперация на Украине 06.10.2022 16:42
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
02.10.2022 15:10
Спецоперация на Украине 02.10.2022 15:10
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
02.10.2022 08:57
Спецоперация на Украине 02.10.2022 08:57
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
01.10.2022 17:02
Спецоперация на Украине 01.10.2022 17:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:54
В Волжском в смерти выпавшей из окна девочки обвиняют ее матьСмотреть фотографии
14:50
«Нет покоя ни днем, ни ночью»: жители поселка Горьковский жалуются на шум после открытия обходной дорогиСмотреть фотографии
14:31
Вот такая рокировочка: бывшему детскому омбудсмену Волгоградской области нашли место в судейском органеСмотреть фотографии
14:09
Альберт Зинченко поблагодарил Бочарова за дороги, восстановленные в районеСмотреть фотографии
14:00
Почетными гражданами Волгоградской области стали два фронтовикаСмотреть фотографии
13:30
Мусорный регоператор и волгоградский суд повесили на предпринимателя фейковый долгСмотреть фотографии
13:30
«Детский ад»: жители Волгоградской области замерзают в ожидании начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
13:15
Банк «Открытие»: жители ЮФО назвали недвижимость, золото и акции самыми перспективными инвестиционными инструментамиСмотреть фотографии
13:14
Сообщение о минировании аэропорта в Волгограде оказалось ложнымСмотреть фотографии
12:55
Продавец в строительном магазине Волгограда испугала вооруженного разбойникаСмотреть фотографии
12:29
Под Волгоградом простились с погибшим в СВО рядовым Александром МалиновскимСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде иномарка сбила маму с трехлетним ребенкомСмотреть фотографии
12:10
билайн разработал платформу для борьбы с «подменными номерами»Смотреть фотографии
12:03
Меры поддержки семей мобилизованных утверждены в Волгограде: списокСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом мобилизованных готовят к битве дроновСмотреть фотографии
11:38
В аэропорту Волгограда из-за угроз объявили эвакуациюСмотреть фотографии
11:08
Жителя Приморья арестовали за надругательство над ребенком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:38
Губернатор Бочаров 18 октября проведет рабочий день в новом регионе РФСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде в ДТП с внедорожником пострадали трое пассажиров автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Депутаты предложили чиновникам посчитать, сколько стоит воскрешение троллейбуса №18Смотреть фотографии
09:43
Не просто цвет: волгоградцам напомнили, чем грозят желтые квитанцииСмотреть фотографии
09:32
Волгоградские работодатели стали чаще интересоваться женщинамиСмотреть фотографии
09:06
«Раздирает глаза и разъедает легкие»: в поселке под Волгоградом назревает бунт из-за угольного производстваСмотреть фотографииCмотреть видео
08:02
В Урюпинске увековечили память погибшего на Украине десантникаСмотреть фотографии
21:41
Заброшенный Дом печати в Волгограде продают без объявления ценыСмотреть фотографии
21:03
«Не ориентируется в пространстве»: женщину в бордовых одеждах ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:21
В Камышине дочь воткнула кухонный нож в грудь материСмотреть фотографии
19:30
Минобороны: во время тренировочного полета в Ейске разбился Су-34Смотреть фотографии
18:44
«Жена в обморок упала»: в квартире волгоградца рухнул потолок после запуска отопленияСмотреть фотографииCмотреть видео
18:22
Банк «Открытие» и «Росгосстрах»: четверть россиян хотят ввести в школе уроки финансовой грамотностиСмотреть фотографии
 