Под Волгоградом простились с погибшим в СВО рядовым Александром Малиновским

Спецоперация на Украине 18.10.2022 12:29
0
18.10.2022 12:29
В Котельниковском районе Волгоградской области простились с рядовым Александром Малиновским, погибшим в ходе специальной военной операции.
- Александр погиб 29 сентября 2022 года при исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине. У Александра остались жена и две дочери. Ему было всего 37 лет, - рассказали в администрации Котельниковского района.
Александр вел страничку в соцсетях, где в разделе учеба указано, что он в 1991-2002 гг. учился в школе №1 в Котельниково, а в 2002-2006 годах в Московском высшем военном командном училище. В разделе армия Александр отметил службу в 128 мотострелковом полку в 2002-2004 гг.
В декабре мужчине исполнилось бы 38 лет.
Фото: администрация Котельниковского района
«За нами победа»: разведчики НМ ЛНР записали обращение к волгоградцам16.10.2022 19:53
Спецоперация на Украине 16.10.2022 19:53
На Украине погиб старший сержант из-под Волгограда Александр Кусмарцев16.10.2022 12:10
Спецоперация на Украине 16.10.2022 12:10
Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации14.10.2022 16:33
Спецоперация на Украине 14.10.2022 16:33
Старший сержант из Камышина Сергей Фоменко погиб в СВО14.10.2022 11:36
Спецоперация на Украине 14.10.2022 11:36
В Волгограде похоронят погибшего в СВО 41-летнего Максима Бурмистрова14.10.2022 10:35
Спецоперация на Украине 14.10.2022 10:35
Под Волгоградом простились с погибшим в СВО рядовым Данилом Пантелеевым13.10.2022 10:27
Спецоперация на Украине 13.10.2022 10:27
В Волгоградской области простились с двумя погибшими в СВО сослуживцами12.10.2022 07:13
Спецоперация на Украине 12.10.2022 07:13
Кабмин: мобилизованным бизнесменам дадут пять дней отсрочки на передачу дел10.10.2022 18:49
Спецоперация на Украине 10.10.2022 18:49
Бочаров распорядился оказать материальную помощь мобилизованным волгоградцам10.10.2022 11:31
Спецоперация на Украине 10.10.2022 11:31
Волгоградцев призвали отдать десятую часть дохода в фонд СВО09.10.2022 21:06
Спецоперация на Украине 09.10.2022 21:06
Спортивного журналиста без военного опыта мобилизовали в Волгограде для командования танковым взводом07.10.2022 21:09
Спецоперация на Украине 07.10.2022 21:09
«Подлечился и снова в бой»: подполковнику из зоны СВО в Волгограде вручили госнаграды06.10.2022 16:42
Спецоперация на Украине 06.10.2022 16:42
Стало известно о мобилизации выпускников военных кафедр в Волгограде02.10.2022 15:10
Спецоперация на Украине 02.10.2022 15:10
Волгоградцам разъяснили, кто из работников предприятий получит бронь02.10.2022 08:57
Спецоперация на Украине 02.10.2022 08:57
Шойгу рассказал о мобилизации женщин и студентов: видео01.10.2022 17:02
Спецоперация на Украине 01.10.2022 17:02