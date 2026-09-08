Минобороны нанесли массированный удар по предприятиям Украины





В ночь с 7 на 8 сентября ВС РФ провели спецоперацию по снижению военно-промышленного потенциала Украины. Войска нанесли комбинированные удары по десяткам заводов, складов и объектов энергетики.

В Киеве повреждена промплощадка предприятий «Киевский радиозавод», «Тримен-Украина», где производились ударные беспилотники, а также завод ЖБИ №1, где производились крылатые ракеты «Фламинго» и БПЛА дальнего действия. Внимание военные также уделили объектам ООО «Элемент ЮА», где хранились комплектующие для беспилотников «Хорнет», складам компании «Укрспецсистемс», используемым для сборки и хранения разведывательных беспилотников.

В Киевской области удару подверглось предприятие ООО «Боевые птицы Украины» в городе Белая Церковь, где разрабатывались новые виды БПЛА. Здесь же был поражён крупный логистический центр «Р-Пласт». На территории н. п. Шкаровка поражены склады компании «Химтрансагро», где хранилось оборудование военного назначения. Также ВС РФ ударили по авиабазе «Васильков», повторили удар по базе ГСМ в Борисполе и повредили центр радио- и радиотехнической разведки в н. п. Мархалевка.

В Одесской области традиционно налёт был сконцентрирован на портовой инфраструктуре. В порту «Черноморск» поражён танкер с ГСМ для ВСУ, вновь атакована одна из подстанций, обеспечивающая электроэнергией логистические объекты. В Одессе уничтожен склад с беспилотниками.

Фото сгенерировано ИИ