



В Котово Волгоградской области началась масштабная распродажа имущества МУП «Котово-Водоканал». С молотка и с приличным дисконтом пытаются пустить нежилые помещения, склады, ангары и служебные помещения, принадлежащие коммунальной организации, суммарной стоимостью свыше 6 млн рублей.

По адресу ул. Мира, д. 118а продаётся земельный участок 9,3 тыс. кв. метров. Его оценили в 2,1 млн рублей. Здесь же пытаются пристроить ангар за 2,2 млн рублей, административное здание за 1,4 млн рублей, диспетчерскую за 115 тыс. рублей, а также гараж и складское помещение. По адресу ул. Разина, д. 14 с молотка пустят нежилое помещение за 357 тыс. рублей, а также ещё одну часть находящихся здесь помещений за 339 тыс. рублей.

Примечательно, что имущество реализуется со скидкой к оценочной стоимости от 10%.

Отметим, распродажа недвижимости ресурсоснабжающей организации организована конкурсным управляющим в рамках судебного решения о банкротстве. 29 августа 2025 года волгоградские энергетики подготовили иск в Арбитражный суд региона с требованием признать МУП несостоятельным. Впоследствии о своих требованиях заявили налоговики, экологи и частные кредиторы. В марте 2026 года суд окончательно поддержал кредиторов. В общей сложности водоканал задолжал партнёрам более 17 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»