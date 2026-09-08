На Мамаевом кургане вспомнили жертв блокадного Ленинграда

На Мамаевом кургане сегодня, 8 сентября, состоялся митинг, посвященный 85-й годовщине начала блокады Ленинграда. Как рассказали в Волгоградской облдуме, почтить память сотен тысяч жителей и защитников осажденного города, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложить цветы к подножию стелы города-героя Ленинграда пришли ветераны-блокадники, представители органов власти, общественных объединений. Некоторые принесли с собой кусочки черного хлеба, которого так не хватало в осажденном городе.