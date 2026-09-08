Волгоградцы смогут предъявлять ГАИ «Макс» вместо удостоверений





8 сентября вступили в силу изменения законодательства, которые призваны сделать жизнь автолюбителей удобнее. Как сообщает ТАСС, в ближайшее время водители вместо удостоверения и свидетельства о регистрации машины смогут предъявлять их электронные копии через мессенджер «Макс». Для этого на платформе будет реализован специальный QR-код, отсканировав который инспектор получит всю необходимую информацию.

Отметим, эксперты отмечают, что внедрение экстренной копии водительских прав, а также документов на автомобиль исключит проблему, когда периодически автовладельцы забывали или теряли документы. Однако специалисты не рекомендуют полностью полагаться на электронные системы, так как они в значительной степени зависят от наличия интернета, с которым в последнее время в некоторых регионах наблюдаются большие проблемы.

Фото из архива ИА «Высота 102»