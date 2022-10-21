В городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области простились с погибшим в зоне специальной военной операции 20-летним морским пехотинцем Алексеем Калианиди. Трагическое известие сообщили представители школы №31, в которой учился погибший.

– На Украине в жестоком противостоянии нацизму отдал свою жизнь выпускник нашей школы Калианиди Алексей, – сообщила Светлана Серебрянская. – Для нас всех жизнь Лёши, отданная за мирное небо, – личная боль, трагедия, горе. Мы запомнили Алешу, как справедливого, храброго, он всегда был душой класса, находил общий язык со всеми ребятами в школе, всегда старался помочь слабым, с уважением относился к старшим. Каждый в школе уверенно ответит: он останется в наших сердцах добрым, ответственным, лучшим. Спортсмен, активист, победитель спортивных соревнований, участник клуба "Патриот".

По словам Светланы, сегодня, в день похорон, вместе с семьей Алексея Калианиди скорбел весь небольшой город Петров Вал. Молодого бойца похоронили на местном кладбище.

Фото: МОУ СШ №31 / VK.com