В центре Волгограда появится новый фонтан за 31 миллион





Новый фонтан «Основание Царицына» появится в сквере имени Симбирцева в центре Волгограда. Как сообщили в мэрии, сооружение построят у входа в сквер со стороны проспекта им. Ленина, перед памятником Григорию Засекину. Здесь возведут железобетонные конструкции, установят насосное оборудование, смонтируют систему подсветки и выполнят ряд других работ.

Новый фонтан будет достаточно большим. Его диаметр составит девять метров. «Фишкой» станет барельеф на центральной фигуре, на котором разместят шесть изображений из жизни раннего этапа развития Царицына.



Работы выполнит ООО «Инженерный центр «ТЭК». Компания стала победителем электронного аукциона, проведенного МБУ «Волгоградзеленхоз». По данным сайта госзаказов, начальная стоимость контракта была определена в 32,9 миллиона рублей. В итоге цену снизили до 31,6 миллиона.



Фото администрации Волгограда