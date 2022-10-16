На Украине погиб старший сержант из-под Волгограда Александр Кусмарцев

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб 32-летний старший сержант Александр Кусмарцев. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий служил в 56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ.
— В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший сержант Александр Кусмарцев, — сообщили информагентству в администрации Камышина. — Александр Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память Герою!
Известно, что Александр Кусмарцев подписал контракт после прохождения срочной службы. Был инструктором по воздушно-десантной подготовке. Погиб в зоне проведения СВО 10 октября.
Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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