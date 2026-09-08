



Камышин Волгоградской области лишился службы отлова бездомных животных. На днях власти расторгли соглашение с ИП Семиным, которому ранее доверили работу с бродячими собаками.

Контракт с предпринимателем был заключён 21 мая 2026 года. Частник взял на себя обязательства отлавливать четвероногих, проводить их осмотр, лечение и вакцинацию, наносить несмываемые метки или крепить бирки для учёта, проводить стерилизацию и содержание в течение 21 дня, фиксируя всё на фото и видео.

Однако впоследствии выяснилось, что, получив доступ к денежным ресурсам, коммерсант не спешил реагировать на заявки. 24 июня власти направили исполнителю уведомление о необходимости произвести отлов животных, однако оно было проигнорировано. Позже мэрия неоднократно пыталась выйти с исчезнувшим ИП на связь, вразумить штрафами. К сентябрю терпение властей лопнуло, и они приняли решение расторгнуть подписанное соглашение. Отметим, на отлов животных в Камышине из бюджета выделялось 753 тыс. рублей. Соответствующие работы коммерсант должен был провести в городе до 31 июля 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»