Под Волгоградом спасатели достали из водоёмов тела 18 утопленников





В Волгоградской области региональная «Служба спасения» подвела неутешительные итоги купального сезона 2026 года. По информации специалистов, водолазами были подняты на поверхность тела 18 жителей и гостей региона. Ещё порядка 30 человек были спасены.

Кроме того, за лето специалисты привлекались для обследования и расчистки от опасных предметов 7 пляжей и провели 28 рейдов.

Напомним, ранее региональное управление МЧС России сообщало о том, что только за первые шесть месяцев 2026 года в водоёмах региона утонули 27 человек. Общую статистику за летний период в ведомстве пока не публиковали.

Фото из архива ИА «Высота 102»