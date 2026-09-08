Волгоградские компании летом чаще проводили встречи онлайн

Телеком 08.09.2026 15:43
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08.09.2026 15:43
В летние месяцы 2026 года в Волгоградской области зафиксирован рост числа деловых коммуникаций в дистанционном формате. Согласно данным платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк, количество онлайн-встреч в регионе за этот период увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Переход на удаленный формат связан с сезонным фактором, при этом деловая активность организаций в летний период сохранилась на прежнем уровне – часть встреч и обсуждений проходила без обязательного присутствия участников в офисе.
– Лето традиционно меняет привычный рабочий ритм: сотрудники уходят в отпуск, часть команды работает из других городов, руководители совмещают работу с поездками. При этом бизнес-задачи никуда не исчезают, поэтому компании все чаще используют видеосвязь, чтобы проводить совещания и оставаться на связи независимо от местонахождения участников. Рост числа онлайн-коммуникаций в Волгоградской области летом на 164% год к году – хороший показатель того, насколько естественной частью рабочего процесса стал такой формат. Сегодня для многих компаний видеовстреча это уже не вынужденная альтернатива очному совещанию, а полноценный способ работать вместе, даже когда команда находится в разных местах, – отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Отмечается, что волгоградцы стали активнее использовать новые возможности видеовстреч – за летний сезон выросло вдвое использование ИИ-инструментов. Среди самых популярных были: функция саммаризации, благодаря которой участники автоматически получали сгенерированное краткое содержание мероприятия после его окончания, ИИ-помощник и ИИ-маски, упрощающие рабочие процессы, экономящие время и повышающие продуктивность встреч.
Фото: МТС
Волгоградские компании летом чаще проводили встречи онлайн08.09.2026 15:43
Телеком 08.09.2026 15:43
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