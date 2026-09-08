Вспышку бруцеллеза ликвидируют на ферме в Волгоградской области

В Палласовском районе Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллеза. По данным регионального комитета ветеринарии, опасное заболевание выявлено на животноводческой ферме в Савинском сельском поселении.

В связи с этим на точке объявлен карантин, а опасная зона составила 3 километра в радиусе от места нахождения фермы.

В настоящее время ветеринары проводят необходимые в подобных случаях мероприятия, направленные на ограничение ввоза и вывоза животных, а также продуктов животноводства в опасной зоне. Все животные на ферме будут обследованы на предмет наличия бруцеллеза, а больных направят на убой.

Одновременно, по данным облкомветеринарии, на территории региона с 5 сентября стартовала осенняя компания по массовым обработкам сельскохозяйственных животных и птицы. Во всех населенных пунктах региона в соответствии с утвержденными планами планируется провести обязательные диагностические исследования на бруцеллез, лейкоз, туберкулез и другие заболевания, а также провести профилактическую вакцинацию против сибирской язвы, ящура, нодулярного дерматита, эмкара. Мероприятия будут проводится в течении двух месяцев.