Один человек погиб и двое пострадали в съехавшем с трассы автомобиле в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем в Быковском районе на 621 км ФАД Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград».

По предварительным данным, 45-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. На месте происшествия погибла женщина-пассажир легковушки. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области