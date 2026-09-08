Офицерские погоны вручили 231 слушателю Волгоградской академии МВД

Первые офицерские погоны получил 231 слушатель Волгоградской академии МВД России. Как сообщили в академии, в торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Вадим Леншин и заместитель министра внутренних дел ДНР генерал-майор юстиции Дмитрий Костюк.
Почетные гости поздравили молодых офицеров со знаменательным событием и пожелали им успехов в службе, крепкого здоровья, выдержки, принципиальности и верности служебному долгу.
Фото Волгоградской академии МВД