Офицерские погоны вручили 231 слушателю Волгоградской академии МВД

Федеральные новости

Москвич утонул на Дону во время прогулки на катамаране: идут поиски

В Ростове-на-Дону спасатели разыскивают мужчину, который ушел под воду во время купания в реке Дон. Об этом сообщает Привет-Ростов 7 сентября. По данным спасателей, 6 сентября компания...