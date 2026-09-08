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Экономика

ФАС возбудила более 50 дел из-за резкого роста цен на бензин

Экономика 08.09.2026 16:36
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08.09.2026 16:36


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России активизировала борьбу с необоснованным повышением цен на топливо. Регулятор возбудил 51 дело против участников топливного рынка и направил нефтяным компаниям 81 предупреждение с требованием привести цены в соответствие с экономическими реалиями. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на данные Правительства РФ.

Как пояснили в кабинете министров по итогам специального совещания, жесткие меры последовали за системными нарушениями, которые не удалось пресечь на этапе предупредительных сигналов. Речь идет о массовом и необоснованном росте стоимости бензина и дизельного топлива, который уже ощутили на себе автомобилисты и аграрии по всей стране. Теперь компаниям предстоит дать официальные объяснения своим действиям – в противном случае дела могут обернуться крупными финансовыми штрафами.

Параллельно с карательными мерами ФАС заключила соглашения с более чем десятью крупными нефтяными игроками о поставках топлива на внутренний рынок. Таким образом, регулятор пытается выстроить диалог с бизнесом, чтобы предотвратить дефицит в пиковые сезоны. Однако, как отмечается в сообщении, дисциплина на местах пока оставляет желать лучшего.

К ситуации подключился и Банк России. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в беседе с ТАСС выразил надежду, что ситуация на топливном рынке стабилизируется к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке. Вместе с тем, даже в случае немедленной остановки роста цен, их влияние на общую инфляцию будет оценено только в 2027 году – механизм переноса затрат на потребительские товары слишком инертен.

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