ФАС возбудила более 50 дел из-за резкого роста цен на бензин





Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России активизировала борьбу с необоснованным повышением цен на топливо. Регулятор возбудил 51 дело против участников топливного рынка и направил нефтяным компаниям 81 предупреждение с требованием привести цены в соответствие с экономическими реалиями. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на данные Правительства РФ.

Как пояснили в кабинете министров по итогам специального совещания, жесткие меры последовали за системными нарушениями, которые не удалось пресечь на этапе предупредительных сигналов. Речь идет о массовом и необоснованном росте стоимости бензина и дизельного топлива, который уже ощутили на себе автомобилисты и аграрии по всей стране. Теперь компаниям предстоит дать официальные объяснения своим действиям – в противном случае дела могут обернуться крупными финансовыми штрафами.

Параллельно с карательными мерами ФАС заключила соглашения с более чем десятью крупными нефтяными игроками о поставках топлива на внутренний рынок. Таким образом, регулятор пытается выстроить диалог с бизнесом, чтобы предотвратить дефицит в пиковые сезоны. Однако, как отмечается в сообщении, дисциплина на местах пока оставляет желать лучшего.

К ситуации подключился и Банк России. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в беседе с ТАСС выразил надежду, что ситуация на топливном рынке стабилизируется к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке. Вместе с тем, даже в случае немедленной остановки роста цен, их влияние на общую инфляцию будет оценено только в 2027 году – механизм переноса затрат на потребительские товары слишком инертен.