



Александр Бастрыкин вновь вынужден был обратить внимание на нерасторопность волгоградских чиновников при расселении аварийного жилого фонда. На этот раз после публикации ИА «Высота 102» председатель СК РФ взял на карандаш ситуацию с игнорированием властями решения суда о выплате на новое жильё средств для матери с двухлетним ребёнком.

Как ранее сообщала редакция, волгоградка Галия Касимова со своей дочкой вынуждена до сих пор проживать в квартире №3 дома №5 по ул. Марийская, при том что за исключением неё остальные соседи уже были переселены, а дом фактически отрезан от коммунальных сетей и непригоден для нахождения.

Отметим, по данному факту в СУ СК России по Волгоградской области организована проверка. Александр Бастрыкин поручил следователям доложить в центральный аппарат о промежуточных результатах, а также представить итоговую информацию о предпринятых для защиты прав волгоградки мерах.

Фото: Следком