В Волгоградской области пьяный водитель оставил село без света





В глубинке Волгоградской области из-за пьяного водителя село осталось без света. В ночь на 7 сентября мужчина на «семерке» не справился с управлением, и машина протаранила столб линии электропередач, после чего опора рухнула. По словам местных жителей, из-за этого в селе пропало электричество.

Сам водитель не пострадал. Однако от ответственности ему уйти не удалось. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что за рулем семерки был житель Саратовской области. От прохождения медосвидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови мужчина отказался. В отношении него был составлен административный протокол, а машину эвакуировали на спецстоянку. Электричество в село вернули в течение 4-5 часов после происшествия.

Фото Еланский водитель ДТП и ЧП t.me