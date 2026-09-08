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Происшествия

В Волгоградской области пьяный водитель оставил село без света

Происшествия 08.09.2026 11:38
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08.09.2026 11:38


В глубинке Волгоградской области из-за пьяного водителя село осталось без света. В ночь на 7 сентября мужчина на «семерке» не справился с управлением, и  машина протаранила столб линии электропередач, после чего опора рухнула. По словам местных жителей, из-за этого в селе пропало электричество. 

Сам водитель не пострадал. Однако от ответственности ему уйти не удалось. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что за рулем семерки был житель Саратовской области. От прохождения медосвидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови мужчина отказался. В отношении него был составлен административный протокол, а машину эвакуировали на спецстоянку. Электричество в село вернули в течение 4-5 часов после происшествия. 

Фото Еланский водитель ДТП и ЧП t.me

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