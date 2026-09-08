В Волгоградской области регоператор отчитался о капремонте 604 МКД





В Волгоградской области региональный фонд капитального ремонта подбил статистику по обновлению жилого фонда. По информации специалистов, с начала года уже преобразились 604 объекта, где подрядные организации выполнили ремонт фасадов, кровли, замену коммуникаций – всего порядка 750 видов работ.

Отдельное направление работы – замена и установка современных автоматизированных приборов учёта. За несколько последних лет уже установлены 1,3 тыс. общедомовых счётчиков в 1,1 тыс. домах. В перспективе заменены приборы учёта должны быть ещё в 400 домах, а полностью завершить эту работу предполагается до 2031 года.

Отметим, с 2014 года в регионе отремонтировали более 3,6 тыс. домов во всех муниципалитетах.

Фото из архива ИА «Высота 102»