



Поступок пенсионера из Волгоградской области, который пытался сбить украинский дрон, получил за это штраф, а потом – полное оправдание и всероссийскую славу, продолжает притягивать внимание политиков. Недавно Николаю Мухину прислал благодарность заксобрания Санкт-Петербурга депутат Алексей Зинчук. Коммунист наградил пенсионера за «мужество, неравнодушие, бдительность и активную гражданскую позицию в вопросах общественной безопасности».

Николай Александрович не скрывает, что такое внимание ему приятно. При этом он продолжает выезжать на ночные дежурства в безлюдные поля, чтобы все-таки поймать в прицел своего ружья украинский дрон и сбить его. Правда, добавились новые трудности в виде бездорожья после прошедших дождей и проблем с бензином в районе.







Напомним, Николай Мухин попытался сбить украинский беспилотник весной прошлого года. Однако выстрелы, которые он сделал, находясь во дворе своего дома в селе Волково, услышал диспетчер службы «112», которому в это время звонил мужчина, и сообщил об этом в полицию. Мировой судья после этого оштрафовал пенсионера на 40 тысяч рублей, однако эта история вызвала огромный общественный резонанс. На эту неоднозначную ситуацию отреагировали известные политики и медийные личности. В обществе завязался спор – можно ли стрелять по беспилотникам в черте населенных пунктов? В Госдуме даже подняли вопрос о необходимости изменения административного законодательства в этой части. Впоследствии Волгоградский областной суд отменил полностью наказание для пенсионера, а конфискованные ружья ему вернули.

Николай Мухин в одночасье стал знаменитым. Ему посвятил песню один шансонье. Да и сам пенсионер почувствовал творческое вдохновение и теперь пишет стихи, когда выезжает на охоту за дронами, сбить которые он теперь считает делом чести.



