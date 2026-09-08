



7 сентября в Камышинском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием сразу трёх автомобилей. Машины под вечер не смогли разъехаться на участке региональной трассы «Камышин — Петров Вал». Последствия произошедшего попали на фото.

- В 16:15 20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», на 15-м км автодороги «Камышин — Петров Вал» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed, после чего «Лада» столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz, двигавшимся позади в попутном направлении, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате аварии пассажир «Лады», а также водитель и пассажир «Мерседес-Бенц» были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области