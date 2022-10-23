Спецоперация на Украине

Власти Волгоградской области отправили мобилизованным партию экипировки

Спецоперация на Украине 23.10.2022 13:04
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23.10.2022 13:04



Новую партию снаряжения и экипировки для мобилизованных жителей Волгоградской области отгрузили власти региона, сообщили в обладмине.



Напомним, вопросы по снаряжению и дополнительному имущественному обеспечению поступили губернатору во время его визита в учебный центр Миноброны РФ, где проходят подготовку мобилизованные волгоградцы.
Мы знаем, что существуют проблемы, связанные со спальными мешками. Сегодня постараемся сами максимально решить этот вопрос в короткие сроки, - пообещал тогда Андрей Бочаров.



Так, военным отгрузили дополнительную партию ковриков, вещмешков и других вещей, заявка о которых была составлена на основании обращений мобилизованных и руководителей военных частей. Еще до отправки в зону СВО военнослужащие получили от региона дополнительную экипировку: резиновые сапоги, коврики и зимние спальные мешки. 



- Доукомплектование дополнительной экипировкой поможет успешно решать поставленные задачи, — отметили военнослужащие.
Закупка необходимого снаряжения и экипировки проходит из средств областного Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Это не первая партия груза, которая направляется военнослужащим. 



Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев сформирован по инициативе ветеранского сообщества и при поддержке губернатора Андрея Бочарова. Контроль за поступлением и расходованием средств фонда осуществляет наблюдательный совет. В него вошли представители парламентских фракций Волгоградской областной думы, ветеранских и общественных организаций.



Фото: администрации Волгоградской области
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