Прокуратура в Волгоградской области вступилась за многодетную мать из Еланского района, которой на четверть снизили детское пособие после рождения третьего ребенка. В Соцфонде смогли устранить ошибку только после вмешательства надзорного органа.

В прокуратуре региона рассказали, что в начале 2026 года женщина после прибавления в семье получила отказ в назначении ежемесячного пособия размере в 100 % в связи с рождением и воспитанием третьего ребёнка. Поводом для такого решения стала недостоверные данные о размере семейного дохода. Пособие многодетной матери в итоге сократили до 75%. Женщина неоднократно обращалась в Соцфонд и указывала им на ошибку, просила скорректировать данные, но результата не добилась.

Прокуратура в интересах женщины подала иск в суд, который был рассмотрен и удовлетворен. Исполнение судебного решения взято надзорным органом на контроль.