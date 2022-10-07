Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 7 октября в учебном центре Минобороны РФ инспектирует условия проживания мобилизованных волгоградцев. Как уже сообщало ИА «Высота 102», глава региона начал инспекцию с осмотра комплектов обмундирования, которое выдают призывникам. После этого он проследовал в столовую, где, сообщают корреспонденты информагентства, высоко оценил созданные условиям. Однако, подчеркнул Бочаров, командование полигона не должно забывать о том, что призванные в рамках частичной мобилизации волгоградцы в большинстве своем не готовы даже к такому быту.

– Такие условия, честно скажу, за все время, проведенное в полевых условиях и в окопах, я не видел. Даже в училище. Это откровенно и без всякой лести, – сказал Андрей Бочаров, оценив качество и количество обедов, приготовленных для мобилизованных на полигоне.

– Питание для мобилизованного полка налажено отличным образом, – подтвердил в ответ заместитель по тылу. – Нареканий со стороны личного состава нет. У нас на две-три головы лучше, чем у других.

– А дополнительно что-то надо? – спросил Андрей Бочаров. – Может быть, что-то сладкое. Я почему спрашиваю? Мы-то, профессиональные военные, мы избрали свою стезю когда-то, но человек, который приходит из мирной жизни, для него очень непросто все. Включая даже то, что вода включается по распорядку. Для некоторых это целая проблема перестроиться морально. Отсюда и масса вопросов.





Общаясь с губернатором, командование полигона особо подчеркнуло, что представленное сегодня меню не исключение из правил.

– Так здесь кормят каждый день, – заверили Андрея Бочарова.





По дороге на стрельбища волгоградский губернатор пообщался с группой мобилизованных. Волгоградцы озвучили Андрею Бочарову свои жалобы.

– Баня раз в неделю. Ездим в город к родным – купаемся и стираем вещи, – сообщили волгоградцы. – Смена белья тоже раз в неделю.

– А как вам проживание? – спросил в ответ Бочаров. – Мы понимаем, что здесь не гостиница. Это полевые условия. В связи с похолоданием где-то, наверное, есть необходимость в приобретении тепловых пушек и обогревателей. Сегодня мы переговорим с командованием, что необходимо для того, чтобы вам было комфортно.

– Проживание хорошее, – ответили мобилизованные. – Питание тоже хорошее. За это вообще вопросов никаких нет.

– Возможно, есть проблемы с горячей водой, – признал губернатор, – но надо понимать, что в полевых условиях ее может не быть вообще. А там, где нужно выполнять боевые задачи, с горячей водой будет сложно. Ее надо будет нагревать. Это тоже элемент подготовки. Понятно, что большинство мобилизованных пришли из дома, где в любой момент открыл воду и пользуйся. Естественно сегодня многие испытывают определенный дискомфорт. Мы поговорим с командованием. Если от нас что-то надо будет, мы это дополнительно приобретем. Для этого мы сюда и приехали.





Андрей Бочаров признал, что есть вопросы по снаряжению и дополнительному имущественному обеспечению.

– Мы знаем, что существуют проблемы, связанные со спальными мешками. Сегодня постараемся сами максимально решить этот вопрос в короткие сроки. Вопрос с разгрузками и бронежилетами обещает решить Министерство обороны.

Представители командования подчеркнули, что здесь готовят мобилизованных к более суровым будням.

– А вообще у нас люди хорошие! – сказал один из собеседников Бочарова. – Девяносто пять процентов готовы хоть сейчас [в бой].

– Почему 95? – удивился Бочаров. – У нас все хорошие. Все сто процентов.

– Но есть же те, кто жалуется, например...

– Я вам говорю: вы должны набраться терпения, – еще раз подчеркнул Андрей Бочаров. – Это не профессиональные военные, а вы их оцениваете с такой точки зрения. Вы встаньте на его место! Человек жил вчера по собственному порядку, самостоятельно. Наберитесь терпения, уважаемые командиры! Представьте, что вас возьмут и поставят в незнакомую среду. Для людей это стрессовая история. До них еще не дошло, что нужно жить по распорядку. Вы с одной стороны должны требовать, но должны понимать, что человек в стрессовой ситуации. Те, кто решил выполнять задачу, не побежал через границу и готов защищать мирных жителей, они находятся в стрессовой ситуации. У них семьи, дети остались там. Пожилые родители. С одной стороны они должны находиться здесь, но мысли у них там. Попрошу быть человечнее и терпимее.