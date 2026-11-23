



Советский районный суд Краснодара назначил пять суток административного ареста 18-летнему местному жителю, запускавшему фейерверки во время действия сигнала об опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Напомним, ранее сообщалось, что инцидент произошёл 20 ноября. В момент, когда в городе звучали сирены и жителей предупреждали об угрозе с воздуха, молодой человек запускал в небо салюты. На замечания очевидцев он не реагировал.

На заседании 18-летний краснодарец признал вину, раскаялся и извинился за свой поступок. Суд квалифицировал его действия как нарушение общественного порядка и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста.

По следам инцидента в Краснодаре жители Волгоградской области массово высказались в пользу запрета пиротехники на фоне повторяющихся атак БпЛА. Сегодня, 23 ноября, губернатора региона Андрей Бочаров озвучил решение Оперативного штаба, согласно которому на территории Волгограда и области вводится запрет на использование салютов.